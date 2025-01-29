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Sakaryaspor Teknik Direktör Değişikliğine Gitti

Sakaryaspor Teknik Direktör Değişikliğine Gitti
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Sakaryaspor, 2-1 kaybedilen Manisa FK maçının ardından Mesut Bakkal ile yollarını ayırarak, Mustafa Dalcı ile anlaştı.

Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından yapılan, "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasıyla duyurmuştu. Yeşil-siyahlı kulüp, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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