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Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile Yeni Bir Döneme Başlıyor

Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile Yeni Bir Döneme Başlıyor
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Sakaryaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırarak Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Dalcı, hedeflerinin takımı üst sıralara taşımak olduğunu belirtti.

SAKARYA (İHA) – Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Mustafa Dalcı için imza töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan Dalcı, "Sakaryaspor çok büyük bir camia. Bu ülkenin en önemli kulüplerinden birisi. Nasıl bir kulübe geldiğimizin farkındayız" dedi.

Sakaryaspor, Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktör direktörlük görevine getirdiği Mutafa Dalcı için imza töreni düzenledi. Yeşil-siyahlı ekip, 51 yaşındaki teknik direktörle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Törende açıklamalarda bulunan Dalcı, hedeflerinin Sakaryaspor'u üst sıralara taşımak olduğunu belirtti.

"Sakaryaspor bu ülkenin en önemli kulüplerinden birisi"

Sakaryaspor'un çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Dalcı, "Sakaryaspor çok büyük bir camia. Bu ülkenin en önemli kulüplerinden birisi. Nasıl bir kulübe geldiğimizin farkındayız. Tarihiyle, geçmişiyle ve seyircisiyle gerçekten özel bir kulüp. Dolayısıyla böyle büyük bir kulübe geldiğim için hem şanslıyım hem de çok mutluyum. Sakaryaspor'u daha ileri bir seviyeye taşımak için burada bir birliktelik yakalayacağız" diye konuştu.

"Sakaryaspor'u kümede tutmak benim için bir başarı değil"

Sakaryaspor'u üst sıralara taşımak için çalışacağının altını çizen Teknik Direktör Dalcı, "Sakaryaspor'un küme düşme derdi olacağını düşünmüyorum. Sakaryaspor'u kümede tutmak benim için bir başarı değil. Bu takımı play-off'a sokmak ya da daha yukarı sıralara taşımak benim için bir başarı olacak. Bu doğrultuda, bu hedefle buraya geldik. Yönetimimiz de bize bu amaçta gereken desteği verecek. Dolayısıyla Sakaryaspor'un bu sene ligde kalması bir başarı değil, daha iyi işler yapması bir başarı. Bu anlayışla ve bu düşünceyle bunu başaracağız. Her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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