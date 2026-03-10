Haberler

Sakaryaspor, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç, saat 20.00'da başlayacak. Sakaryaspor, düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Aktepe Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.

Sakarya temsilcisinde cezalı Josip Vukovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde 28 puanla 18. sırada bulunan Sakaryaspor düşme hattından kurtulmak, 43 puanla 9. sırada yer alan Keçiörengücü ise play-off'lara kalabilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı

Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Bu adama sapık muamelesi yapıldı! Nedeni bomba