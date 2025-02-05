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Sakaryaspor Kar Yağışı Altında Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor Kar Yağışı Altında Çorum FK Maçına Hazırlanıyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki idman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalara ve çift kale maça geçildi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorum FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleri ile başladığı idmanı taktik çalışma ve çift kale maçla birlikte tamamladı. Yeşil siyahlı ekipte Ennur Totre, Erdi Dikmen ve Volkan Eğri idmanda yer almadı. Sakaryaspor, cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Stadyumu'nda Çorum FK'yı konuk edecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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