Sakaryaspor, Owusu Kwabena'yı renklerine kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki Ganalı forvet Owusu Kwabena ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Daha önce Ankaragücü forması giymiş olan Kwabena, kulüp tarafından sosyal medya üzerinden tanıtıldı.
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki Ganalı forvet Owusu Kwabena'yı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Owusu Kwabena'nın transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Kulübümüz Owusu Kwabena ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Owusu." ifadelerine yer verildi.
Owusu, daha önce Ankaragücü forması da giymişti.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor