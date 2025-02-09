Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüme girmek için artık ilk 100 bine girmek şart

Sakaryaspor, Gael Kakuta ile Anlaştı

Sakaryaspor, Gael Kakuta ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Chelsea, Sevilla, Lazio ve Bolton gibi takımlarda oynamış orta saha oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Kakuta'nın transferini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sakaryaspor, daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten orta saha oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların forma giyen 33 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından paylaştıkları video ile Kakuta'nın gelişini duyuran kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villanın akıbeti belli oldu
img

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
img

Dünyayı tedirgin eden 7.6'lık deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.