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Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi Emre Demir'in golüyle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

Sakaryaspor : Szumski, Bülent Uzun, Kabov (Dk. 55 Aabid), Oğuzhan Çapar, Emre Demir (Dk. 73 Hasan Şişmanoğlu), Himmet Ertürk (Dk. 66 Emircan Altıntaş), Ndoubena, Burak Altıparkmak, Mamadou, Burak Çoban (Dk. 83 Batuhan Çakır), Simon

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Furkan Özhan (Dk. 18 Yakup Kırtay, Dk. 56 Mamba), Roshi, Mustafa Yumlu, Azubuike, Sylla, Orhan Ovacıklı (Dk. 87 İlkan Sever), Teklic

Gol: Dk. 52 Emre Demir ( Sakaryaspor )

Sarı Kartlar: Dk. 20 Simon, Dk. 58 Himmet Ertürk, Dk. 72 Burak Çoban, Dk. 74 Burak Altıparmak, Dk. 92 Oğuzhan Çapar ( Sakaryaspor ), Dk. 44 Yakup Kırtay, Dk. 52 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
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