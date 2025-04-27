Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi Emre Demir'in golüyle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan
Sakaryaspor : Szumski, Bülent Uzun, Kabov (Dk. 55 Aabid), Oğuzhan Çapar, Emre Demir (Dk. 73 Hasan Şişmanoğlu), Himmet Ertürk (Dk. 66 Emircan Altıntaş), Ndoubena, Burak Altıparkmak, Mamadou, Burak Çoban (Dk. 83 Batuhan Çakır), Simon
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Furkan Özhan (Dk. 18 Yakup Kırtay, Dk. 56 Mamba), Roshi, Mustafa Yumlu, Azubuike, Sylla, Orhan Ovacıklı (Dk. 87 İlkan Sever), Teklic
Gol: Dk. 52 Emre Demir ( Sakaryaspor )
Sarı Kartlar: Dk. 20 Simon, Dk. 58 Himmet Ertürk, Dk. 72 Burak Çoban, Dk. 74 Burak Altıparmak, Dk. 92 Oğuzhan Çapar ( Sakaryaspor ), Dk. 44 Yakup Kırtay, Dk. 52 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.