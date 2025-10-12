Sakaryaspor'da Muhammet Kıratlı ile Devam Kararı Alındı

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Muhammet Kıratlı ile devam kararı alındı.

Kulübün 4 Ekim'de yapılan ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, Sakarya Atatürk Stadı'nda yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan toplantıda, divan kurulunca gündem maddeleri ve faaliyet raporu okundu.

Başka listenin sunulmadığı kurulda mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam kararı verildi.

Kıratlı, yaptığı konuşmada, Erzurumspor maçının ardından Sakaryaspor'u daha iyi yönetecek, daha iyi yerlere getirecek iş insanlarının önünü açmak için olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını söyledi.

Zor zamanlarda kulübün başına geldiklerine değinen Kıratlı, "Sakaryaspor'a kimsenin sahip çıkmadığı bir ortamda 'sahip çıkarız' dedik. Hiçbir aday çıkmadığına göre biz bunu değerlendirip, yarından itibaren bugüne kadar bize destek veren Sayın Valimiz Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la görüşme ve durum değerlendirmesi yapacağız." diye konuştu.

Kıratlı daha sonra tribünde bekleyen Sakaryaspor taraftarının yanına giderek onlarla bir süre görüştü.

Kulüpten açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ekim'deki Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı çıkmaması üzerine mevcut yönetim kurulunun görevine devam ettiği bildirildi.

57 yıllık mazisiyle Sakaryaspor'un şehrin en büyük ortak değeri olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kulübümüzün geleceği için en doğru adımlar, ortak akıl ve istişareyle atılacaktır. Bu kapsamda, ivedi şekilde Sakarya Valimiz Sayın Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar ile bir araya gelerek Sakaryaspor'un geleceğine dair kapsamlı değerlendirme yapılacaktır. Kulübümüzün yol haritası, bu görüşmelerin ardından şekillenecek, her karar, Sakaryaspor'un kurumsal sürdürülebilirliği ve şehrimizin ortak menfaati doğrultusunda alınacaktır."