Sakaryaspor, Amed Sportif'i 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü, maçtan önce rakibi iyi analiz ettiklerini dile getirdi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarı istedikleri oyunu sergilediklerini ifade ederek, "İlk yarı planımızın dışında oynadığımız bir oyun var, ondan sonra da bütün takım 2. yarı istediğimiz oyunu ortaya koydu. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Hepsi özellikle 2. yarı istediğimizi sergilemeye çalıştı. Sonuçta da beklediğimiz 3 puanla da tanışmış olduk." dedi.

Bir basın mensubunun Sakaryaspor'da yakın zamanda alınan olağanüstü genel kurul kararına ilişkin sorusunu yanıtlayan Sütlü, "Futbolcuları işin dışında tutmaya çalışıyoruz. Biz işimizi yapacağız, herkes de işini yapacak doğal olarak." diye konuştu.

Pendikspor maçına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Sütlü, "Gerekiyorsa farklı formasyonda oynayacağız, gerekiyorsa oyunumuzu devam ettireceğiz. Ama bu ne kadar devam edecek, hem atletik hem de oyun felsefesi yönünden işler oturana kadar bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını anlatan Altıparmak, "Maça müthiş başladık. İlk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir oyun oldu. İlk yarı müthiş oynayan bir Amedspor vardı, herhalde 3-4 farkla içeri girerdik. Rakibimizin pozisyonu yok. Zaten bir tek yan topu var, o da gol oldu. Onun dışında hiç pozisyon vermedik. 4-5 tane yüzde 100 kaçırdık. Çok rahat giden bir maçtı. İkinci yarı yine pozisyonlarımız var ama golü bulduktan sonra daha kontra, daha uzun topla defansın arkalarına giden bir Sakaryaspor vardı." diye konuştu.

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Altıparmak, "Mağlubiyet alacak bir oyun oynamadık. İlk yarı maçı bitirip, ikinci yarı normal bir maça çevirebilirdik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Müthiş bir taraftarımız vardı. Bizi destekleyenlerden de özür diliyoruz. Hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık. Sakaryaspor her zaman bir futbol şehri. Çok koştular, çok mücadele ettiler ve kazandılar, onları tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun takımın ne derece hazır olduğu sorusuna cevap veren Altıparmak, geç gelen ve hala kullanamadıkları oyuncuları olduğunu belirterek, "Çoğu oyuncumuzun hazır olduğunu düşünüyorum. Takımımız da yavaş yavaş o hazırlığın içine girdi zaten." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, bir an önce toparlanıp 25 Eylül Perşembe günü SMS Grup Sarıyer maçına hazırlanacaklarını söyledi.