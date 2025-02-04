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Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK Maçına Hazırlanıyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Maç 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas, top kapma ve taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmana, tedavisi süren Dylan Saint-Louis ile izinli Kahraman Demirtaş katılmazken Nsana Simon ve Jakub Szumski takımdan ayrı çalıştı.

Sakarya ekibi, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Ahlatcı Çorum FK, 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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