Sakarya haberleri | Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 1 Göztepe: 0 Edinilen Sakarya haberine göre Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar 12. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında topla buluşan Mamah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 31. dakikada Burak Süleyman'ın köşe atışında ceza sahası içinde Ümit Kurt'un kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı. 39. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içerisine giren Yasin Öztekin'in vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Kerim'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 63. dakikada Ozan Sol yaptığı faul ile kırmızı kart gördü. Sakaryaspor 10 kişi kaldı. 68. dakikada Romal Jordan Palmer'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. 77. dakikada Sakaryaspor'un ceza sahası içerisinde bulduğu pozisyonda Kaiyne River Woolery'nin şutunu kaleci Ekrem Kılıçarslan kurtardı. 90+6. dakikada Sakaryaspor'un ağlarla buluşan golü VAR kararı ile iptal edildi. Stat: Yeni Sakarya Atatürk Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Kapluhan xx, Murat Temel xx Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Kabongo Kasongo xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Emirhan dk. 87 ?), Kaiyne Rier Woolery xx, Oğuz Kocabal xx (İsmail Erdoğan dk. 69 x), Burak Süleyman xx (Ozan Sol dk. 60 xx), Isaac Donkor xx, Hakan Yavuz xx (Michal Jan Nalepa dk. 60 xx), Oğuz Yıldırım x (Çağlayan Menderes dk. 87 ?), Hurşit Taşçı xx, Ümit Kurt xx Yedekler: Furkan Köse, Patrick Banza Kanianga, Hifsullah, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş Teknik Direktör: İlker Püren Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Emir Ortakaya xx, Yasin Öztekin x (Ali Akman dk. 83 ?), Romal Jordan Palmer xx (Emre Çolak dk. 69 x), Hüsamettin Yener xx (Ege Özkayımoğlu dk. 90 ?), Dino Hugo Arslanagic x, Yunus Emre Gedik xx, Kerim Alıcı xx, Kenneth Obinna Mamah xxx (Isaac Atanga dk. 90 ?), Yalçın Kayan xx, David Tijanic xx Yedekler: Arda Özçimen, Isaac Atanga, İzzet Furkan Malak, Cengizhan Şen, Uğur Kaan Yıldız, Erkam Kömür, Efe Can Şaçıkara Teknik Direktör: Turgay Altay Gol: Mamah (dk. 12) (Göztepe) Kırmızı kart: Ozan Sol (dk. 63) (Sakaryaspor) Sarı Kartlar: Romal Jordan Palmer, Ekrem Kılıçarslan (Göztepe), Ümit Kurt, İsaac Donkor, Kabongo Kasongo (Sakaryaspor) - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Sakarya Spor Haberler

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