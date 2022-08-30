Sakarya haber: Sakaryaspor Tuzlaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in üçüncü haftasında Tuzlaspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryaspor, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

"Benim kariqyerimdeki ilk maçta galip gelmeyi çok arzu ederdim"

Aldıkları mağlubiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, "Bugün üzücü bir sonuç aldık Tuzlaspor adına aslında maça iyi başladık ve istediklerimizi yapıyorduk. Fakat duran toptan bir konsantrasyondan dolayı oyuncularımın adam paylaşımı sıkıntısından dolayı bir gol yedik. Daha sonrasında toparlamaya çalıştık ama takım gol yedikten sonra dengemiz bozuldu. İkinci yarı başlangıcında 2 oyuncu değişikliği ile başladık ve daha önde oyun oynayan bir takım arzu ettik. Tam oyun tekrar bize dönmüşken bu seferde kontra ataktan 2'inci golü yedik. Benim kariyerimdeki ilk maçta galip gelmeyi çok arzu ederdim fakat bugün buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bunda sonra çok daha iyi oynayan, çok daha iyi organize olan bir Tuzlaspor için çalışacağız, kafamızı öne eğmeyeceğiz buradan çıkış yollarını arayacağız" dedi.

"Bu müsabakayla kazanma alışkanlığını edinmiş olduk"

Gerçekleşen müsabaka sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, "Bizim için gerçekten çok önemli bir müsabakaydı. Bu müsabakanın hem ligdeki sıralamamız adına hem de takımın özgüvenini bir üste taşıması adına son derece önemliydi. Bu müsabakayla kazanma alışkanlığını edinmiş olduk. İnşallah önümüzdeki müsabakaları da galibiyetle tamamladığımız zaman artık kazanmayı kendine ilke edinmiş, kazanmak için savaşan bir takım görüntüsü vereceği inancı bende çok fazla. Camia çok büyük ve onlarla oynamaya alışmamız lazım. İlk maçtan sonra aldığımız puan kaybının ardından bir iki gün kendimize gelmekte çok zorlandık. Çünkü taraftarın coşkularının karşısında bizim onlara hem oyunsal hem de skorsal anlamda önlerine birey veremedik. Bu maçtan sonra taraftarın ve camianın güvenini kazanmış olduk. Tabi ki oyuncularımızın bir arada oynama alışkanlıkları arttıkça oynatmak istediğimiz oyun formatı sahaya çok net çıkacak. Bunun için de biraz daha zamana ihtiyaç var. Eğer sistem denilen şey kolay olsaydı bütün teknik adamlar sistemsel bir takım davranışlar üzerine programlar ve bu şekilde başarıyı yakalarlardı. Oyun gücünü ve formatını önemsiyorum. Oyuncularımız bu ligin gerçekten çok kaliteli oyuncuları olduğunu defalarca kendilerine söylüyorum. Bu maçın galibiyetiyle beraber bu ligin korkulan ve hedefe doğrultan takım görüntümüzü herkese kabul ettireceğiz" diye konuştu.

"Benim için değerli bir oyuncuydu, değerli bir karakterdi"

Maçın ilk dakikalarında sakatlanan takım kaptanı Oğuz Kocabal'ın son durumu hakkında bilgiler aktaran Püren, "Aldığımız son bilgilere göre, durumu ciddi gibi gözüküyor. Yani üzücü bir sakatlık birkaç ayını alacak gibi görünüyor. Benim için değerli bir oyuncuydu, değerli bir karakterdi. Takıma ağırlığını koyan ve takım kaptanı olması da işin bir tarafı ama benim işimi kolaylaştıran Ümit ile Serkan'la beraber sağ kolum gibi onlar çünkü teknik adam her şeyi çözemez sahada ona yardımcı olacak oyunculara ihtiyaç vardır. Sadece oyunuyla değil karakter yapısıyla da bunu sağlaması lazım. Öyle bir oyuncumuzun sakatlanması beni son derece üzdü" şeklinde konuştu. - SAKARYA