Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 2026 sezonunun ikinci paletli yüzme şampiyonasını Sakarya'da gerçekleştiriyor.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyona, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde kadın ve erkek kategorilerinde yapılıyor.

Şampiyonluk mücadelelerine 12-13 yaş, 14-15 yaş ve 16-17 yaş gruplarındaki sporcuların katıldığı organizasyonda 4×100 metre ve 4×200 metre su üstü, 4×100 metre çift palet ve su üstü karışıkta bayrak yarışları gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın açılış törenine katılan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Hakan Arslan, AA muhabirine, federasyonun faaliyet programında yer alan ikinci paletli yüzme yarışlarının Sakarya'da yapıldığını söyledi.

Şampiyonaya 24 takımdan 271 sporcunun katıldığını ifade eden Arslan, "Sporcularımız, bundan sonraki aşama olan milli takım seçmeleri için kendilerini gösteriyor ve bayrağımızı bütün dünyada dalgalandırmak için çalışmalarına son hızla devam ediyor. Biz de federasyon olarak sporcularımıza, kulüplerimize elimizden gelen desteği veriyoruz." dedi.

Paletli yüzmenin başarı grafiğinin yükseldiğini anlatan Arslan, uluslararası arenada, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyanın her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Bu başarı grafiğinin artmasının sporcular üzerinde olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Arslan, "Her geçen gün paletli yüzme sporu yapan sporcumuz ve kulübümüz artmakta. Sadece bu sene 7 tane daha paletli yüzme kulübü açıldı. Şu anda bu şampiyonada genç bir sporcumuz büyük abilerini ablalarını geçerek gençlerde büyüklerin rekorunu kırdı. Onu da kapanış töreninde ismini sürpriz olarak söyleyip ödülünü vereceğiz. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonanın ilk gün yarışları sonunda kızlar 400 metre çift palette Derin Çelikkanat, erkekler 400 metre çift palette Emir Ütebay, kızlar 1500 metrede Hayat Çalışkan, erkekler 1500 metrede Ali Aras Ödüm şampiyon oldu.

Kızlar ve erkekler 4x100 metre çift palet yarışlarında Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü şampiyonluğu göğüsledi. Kızlar 100 metre su üstünde Özün Pişkinoğlu, erkekler 100 metre su üstünde ise Ali Aras Ödüm şampiyon oldu.

Kızlar 100 metre çift palette Deniz Ece Dugan, erkekler 100 metre çift palette Kaan Hüseyin Şen, kızlar 200 metre tüplüde Almina Ecrin Ramazanoğlu birincilik elde etti.

Kızlar ve erkekler 4x50 metrede ise Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve protokol üyeleri verdi.