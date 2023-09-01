Sakarya'da Hentbol Erkekler SEHA Gazprom Ligi Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Hentbol Erkekler SEHA Gazprom Ligi, Sakarya'da başladı. Turnuvaya Macaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Belarus takımları katılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin spor alanında yapılan yatırımlarını ve ev sahipliği yaptığı organizasyonları vurgulayarak, Sakarya'nın spor şehri olduğunu belirtti.