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Sakarya'da apolet söktüler! Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın çılgın serisine son verdi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, sahasında Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Tatangalar, İstanbul ekibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı. Tuncay Şanlı ise Sakaryaspor'un maçında ilk galibiyetini aldı.