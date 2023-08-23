Sakarya, Balkan Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak

SEHA Hentbol Gazprom League Turnuvası 1-3 Eylül tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan organizasyonda dünyanın en güçlü takımları mücadele edecek.

Balkan Şampiyonlar Ligi olarak bilinen SEHA Hentbol Gazprom League Turnuvası 1-3 Eylül tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Sakarya dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Balkan Şampiyonlar Ligi olarak bilinen SEHA (Güneydoğu Avrupa Hentbol Birliği Ligi) Gazprom League Turnuvası'na 1-3 Eylül tarihleri arasında Sakarya ev sahipliği yapması kararı alındı. Türkiye'de ilk kez Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı dev organizasyonda dünyanın en güçlü takımları arasında yer alan Macar ekibi Telekom Veszprem, Makedon ekibi Eurofarm Pelister, Sırp temsilcisi RK Vojvodina ve Belarus ekibi BGK Meshkov Brest kıyasıya mücadele edecek. Gazprom sponsorluğunda Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek dev organizasyon sahne şovları, ışık ve dans gösterileriyle şölen tadında olacak. Turnuva'nın son gününde ise Büyükşehir Hentbol takımı özel bir maç için sahaya çıkacak. Rus ekibi Zenit ile 3 Eylül'de dostluk maçı oynayacak. - SAKARYA