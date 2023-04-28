Ekrem İmamoğlu, sahneye atılan şapkayı görünce hemen alıp öptü: Oğlum bu yere atılır mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Alanya mitinginde Trabzonspor şapkası atıldı. İmamoğlu, "Oğlum bu yere atılır mı?" diye karşılık verip şapkayı öptü.