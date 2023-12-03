Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Depsaş Enerji'yi 5-0 Mağlup Etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Depsaş Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup ederek anlamlı bir galibiyet aldı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin önemli takımlarından Depsaş Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını kendi evinde 5-0 mağlup ederek ligdeki iddiasını ortaya koydu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelleri ortadan kaldırarak önemli başarılar kazanan Ampute Futbol Takımı Sporcuları ortaya koydukları performansla vatandaşların ve sporseverlerin takdirini topluyor. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını mavi-beyazlı ekip 15. dakika İbrahim Halil Esen ve 24 dakikada Mohammed Mubarık attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 35 dakikada Feyyaz Gözaçık'ın, 47 ve 50 dakikalar da Yussıf Yahaya'nın attığı gollerle karşılamadan 5-0 galip ayrılmasını bildi.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve sporcuları tebrik ederek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Şahinbey Ampute Futbol Takımımız, Şanlıurfa Depsaş Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi ve bu karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldık. Bu özel günde böylesi önemli bir galibiyet almak bizleri mutlu etti. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun da istediği engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil 365 gün yanında olmak ve onlara destek olmak. Başkanımız bu nedenle Ampute Futbol Takımını önemsiyor ve destek oluyor. 6 Aralık'ta İstanbul'da Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizleri orada da yalnız bırakmayıp yanımızda olacak. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmadan da galip gelerek hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz" dedi.

"Anlamlı bir galibiyet"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş tüm engellileri spor yapmaya davet ederek, "Alınan farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Alınan bu galibiyet 3 Aralık Farkındalık Gününde olması alınan galibiyete ayrı bir anlam kattı. Ayrıca evde kalan tüm engelli arkadaşlarımızı spora bekliyoruz. Engelli kardeşlerimiz kendilerini evlere hapsetmesinler onları sporla tanıştırmak için biz her zaman buradayız" ifadelerini kullandı.

Mert'e sürpriz kutlama

Öte yandan alınan galibiyette önemli pay sahibi olan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kalecisi Mert Yıldız'a Kulüp Başkanı Cuma Güzel tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından soyunma odasına giden Kulüp Başkanı Cuma Güzel, 28 yaşına giren Mert Yıldız'a doğum günü pastasıyla yeni yaşını kutladı.

Karşılaşma sonrasında alınan galibiyetten dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Mert Yıldız, "Alınan bu galibiyet tüm taraftarlarımıza armağan olsun. Alınan galibiyetin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ve aynı zamanda doğum günüme denk gelmesi beni daha da mutlu etti" dedi.

"Engel zihinlerde başlar"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kaptanı Fuat Taştan ve genç oyuncu Alaattin Kazcı alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Alaattin 8 yaşındayken aramıza katıldı ve sahada bayrağı bizlerden devralacak çok değerli bir sporcu kardeşimiz. Alaattin kardeşimizin Ampute Milli Takımında şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bizler kendimizi hiçbir şekilde engelli olarak görmüyoruz. Kendimizle barışık insanlarız. Engeller bedende değil zihinlerde başlar. Alınan bu galibiyeti tüm engelli kardeşlerimize armağan ediyoruz" dedi.

Genç sporcu Alaattin Kazcı ise takım kaptanına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek "Takım Kaptanımız Fuat Taştan abimin ve diğer abilerimin benden beklentilerinin farkındayım ve onların bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için daha çok çalışacağım. Alınan bu anlamlı galibiyeti engelli kardeşlerimize armağan ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP