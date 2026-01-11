Şahinbey Ampute'den 7-0'lık galibiyet

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Depsaş Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Depsaş Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'na konuk oldu. Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmaya kontrollü başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, oyunun her iki yarısında da üstün bir performans sergiledi. Rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren Şahinbey Ampute, etkili ataklarıyla sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bulduğu fırsatları gole çeviren Şahinbey ekibi, deplasmanda 7 golle adeta gövde gösterisi yaptı.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Cuma Güzel, "Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık. Bugün sahada mücadele eden tüm futbolcularımız bu hedefe ne kadar inandıklarını bir kez daha gösterdi. Deplasmanda alınan 7-0'lık galibiyet bizler için son derece önemli. Takım ruhu, mücadele azmi ve oyun disipliniyle şampiyonluğa yürüyen bir ekip izliyoruz. Emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP