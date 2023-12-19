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Sahalarda görmek istediğimiz hareketler! Süper Lig maçında hakemlere çiçek verdiler

19 Aralık 2023 17:57 Güncelleme: 18:14 Abone Ol

Süper Lig'deki maçlar, hakemlere yapılan saldırılar sonrası ertelenmişti. Bugün yeniden başlayan maçlarda, RAMS Başakşehir-Sivasspor karşılaşması öncesi İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, hakem Mete Kalkavan ve yardımcı hakemlere çiçek verdi. Bu jest, Süper Lig maçlarının barışçıl bir ortamda devam etmesi için önemli bir adım oldu.