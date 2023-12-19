Sahalarda görmek istediğimiz hareketler! Süper Lig maçında hakemlere çiçek verdiler
Süper Lig'deki maçlar, hakemlere yapılan saldırılar sonrası ertelenmişti. Bugün yeniden başlayan maçlarda, RAMS Başakşehir-Sivasspor karşılaşması öncesi İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, hakem Mete Kalkavan ve yardımcı hakemlere çiçek verdi. Bu jest, Süper Lig maçlarının barışçıl bir ortamda devam etmesi için önemli bir adım oldu.
Süper Lig'deki RAMS Başakşehir-Sivasspor maçı öncesinde RAMS Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar mücadelenin hakemlerine çiçek verdi.
SÜPER LİG YENİDEN BAŞLADI
MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ertelenen Süper Lig maçları bugün yeniden başladı.
HAKEMLERE ÇİÇEK VERDİLER
Günün oynanan ilk maçında RAMS Başakşehir-Sivasspor karşılaşması öncesi İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, hakem Mete Kalkavan ve yardımcı hakemlere çiçek verdi.
İşte o kareler;