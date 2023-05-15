Saha bir anda savaş alanına döndü! Şampiyonluğu kutlayan Barcelonalı futbolcular canından olacaktı

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, Espanyol'u 4-2 mağlup ederek 3 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Katalan devinin futbolcuları, ezeli rakibinin sahasında kutlama yapmak isteyince ortalık bir anda karıştı. Taraftarlar sahaya inerken Barcelona'nın yıldızları hemen soyunma odasına kaçtı.