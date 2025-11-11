Şafak Müderrisgil: Tenisi Tabana Yaymak İçin Çalışıyoruz

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı seçildiğinden bu yana bir yıl geçen Şafak Müderrisgil, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Spor federasyonlarındaki 2 kadın başkandan biri olan Müderrisgil, TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği sunumda, göreve geldiğinden beri tenisi tabana yaymak, liyakatli yönetim, açık iletişim ve Türk tenisinin markalaşması prensiplerini benimseyerek "Herkes için tenis" vizyonuyla çalıştıklarını belirtti.

İlk yılında "Haydi tenise", "Tenis elçileri", "Tenise destek fonu" projelerini hayata geçirdiklerinden bahseden Müderrisgil, Cumhurbaşkanlığı Kupası Turnuvası'nı düzenlediklerini, spor diplomasisi konusunda birçok adım attıklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tesisleşmeye verdikleri önemi ve tenis şehirleri oluşturmak istediklerini söyledi.

Müderrisgil, sunumun ardından yaptığı açıklamada, "2025 yılı içinde 546 turnuvaya ev sahipliği yaptığımızı görüyorum ki yıl sonu itibarıyla 600'ü geçecek bu rakam. Ulusal turnuvaların yanı sıra uluslararası turnuvalar Gençler Billie Jean King Kupası ve Gençler Davis Kupası'nın finalleri, ITF Masters Dünya Şampiyonası, Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası ülkemizde gerçekleşti. Dört tane WTA turnuvasına ev sahipliği yaptı ülkemiz ve Cumhurbaşkanlığı Kupası uzun yıllar sonra ilk kez bize layık görüldü." diye konuştu.

Farklı kategori ve yaş gruplarındaki milli tenisçilerin, birçok ilke imza attıklarına da değinen Müderrisgil, "Zeynep Sönmez, teklerde Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk sporcumuz oldu. Tekerlekli sandalye tenisinde Ahmet Kaplan, quad kategorisinde Roland Garros'ta çiftlerde 2'ncilik elde etti, Wimbledon'da da yarı finale yükseldi. Nil Çukurluoğlu, ilk Avrupa Gençler Masters şampiyonu olarak bize bu gururu yaşattı. Kadın Milli Takımımız, Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'larına çıkmayı başardı. 16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımımız, Gençler Davis Kupası Finalleri'nde dünya 4'üncüsü oldu. Bu bir ilkti." ifadelerini kullandı.

Müderrisgil, bir yıl boyunca kendisiyle çalışan yönetim kuruluna, TTF personeline, il temsilcilerine, tenis elçilerine, sporculara, antrenörlere, hakemlere ve tenisin tüm paydaşlarına teşekkür etti.

"Tenis ortaokulu açmak istiyoruz"

Daha fazla kişinin tenis oynaması veya izlemesini sağlamayı çok önemsediklerini ifade eden Müderrisgil, "İstiyoruz ki ülkemizin her şehrinde bir tenis turnuvası olsun. Her yıl oynansın o turnuva. Ulusal ya da uluslararası. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a her şehrimizde bir tenis turnuvası olsa o şehrin yaşayanları, devlet erkanı bu turnuvanın olacağını bilerek hazırlansa zaten biz bu işi başarmışız demektir. Tenisi tanıtmışız, tenis kültürünü yaygınlaştırmışız, tenisi tabana yaymışız demektir." yorumunu yaptı.

Müderrisgil, tenis okulu açma projeleri olup olmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürümüzle bir toplantı yaptık. Biliyorsunuz MEB nezdinde spor okulları var, spor liseleri var. Bir de spor ortaokulları başladı. En son bildiğim rakam 8 tane de spor ortaokulu var. Sayın genel müdürümüze biz de bir tenis ortaokulu istiyoruz dedim. Bizim için tabii ortaokul daha değerli. Çünkü tenis küçük yaşta başlaması gereken bir spor. Bu konu gündemimizde ama burada tabii bir imeceye ihtiyaç var."