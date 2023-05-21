Rybakina Roma Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde, 7 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, rakibi 30 numaralı seribaşı Anhelina Kalinina'nın sakatlanması sonucu şampiyon oldu. Rybakina, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta mutlu sona ulaştı ve kadınlar dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi.