Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi Şampiyonası Finali Foça'da Yapıldı

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi Şampiyonası'nın finalinde 96 sporcu kıyasıya mücadele etti. Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü, birçok kategoride dereceler elde ederek büyük başarılar kaydetti.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi Şampiyonası'nın finali niteliğindeki 4'üncü Ayak Yarışları 8-12 Kasım tarihlerinde İzmir'in Foça İlçesi'nde yapıldı.

Ferdi ve yarışmacı kulüplere mensup 96 sporcunun Funboard Slalom ve Open Foil Windsurf sınıflarında derece mücadelesi yaptığı yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışlara Urla, Çeşme, Göztepe, Redline, Yenifoça, Çağla Kubat, İstanbul Mimar Sinan, Torosan, EMR, Çeşmealtı, Active, Orsa, MYGA ve Bubi yelken ve sörf kulüplerinden sporcular katıldı.

Foça Orak Adası çevresindeki parkurda yapılan yarışlarda Funboard Slalom erkeklerde MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Kulübü'nden Bekir Çimen, kadınlarda Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü'nden Şermin Egemen, U21 genç erkeklerde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden İbrahim Ali Dönmez, U21 genç kızlarda Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Selin Aktaş, U17 Junior erkeklerde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Doruk Daniel Eder, U17 Junior kızlarda Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Damla Kurtdemir, U15 Junior erkeklerde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübünden Ali Demirci, U15 Junior kızlarda Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Derin Gökmeral, U13 Junior Erkeklerde Akademi Rüzgar Sörfü ve Yelken İhtisas Kulübün'den Alp Ege Erden, U13 Junior kızlarda ferdi olarak yarışan Selin Dilber, Genç Master erkeklerde Büyükçekmece Mimar Sinan Rüzgar Sörfü Kulübü'nden Kürşad Serdar Varol, Grand Master erkeklerde Büyükçekmece Mimar Sinan Rüzgar Sörfü Kulübü'nden Murat Soyak birinci oldu.

ÇAĞLA KUBAT KULÜBÜ SPORCULARI DERECELERE ABONE

Open Foil Windsurf yarışlarında ise birincilikleri; U17 erkeklerde MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Kulübü'nden Yaman Özkayagan, U17 kızlarda Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Damla Kurtdemir, U21 erkeklerde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden İbrahim Ali Dönmez, U21 kızlarda Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Zeynep Hacudi kazandı.

Yarışmalarda görev alanlara plaketleri, dereceye girenlere madalyaları yetkililer ve protokol üyeleri tarafından törenle verildi.

ÇAĞLA KUBAT: YELKEN VE RÜZGAR SÖRFÜ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Yarışmalara katılan sporcuları hemen tüm kategorilerde derecelere giren Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü Başkanı Çağla Kubat yelken ve rüzgar sörfü sporunun ülkemizde son yıllarda büyük ilgi gördüğünü ve sporcu sayısının her geçen gün artmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Çağla Kubat, "Biz kulüp olarak yetişkin kategorilerinde yarışmıyoruz. Çocuk ve genç yetiştiriyoruz. 25 sporcuyla katıldığımız biri hariç bütün kategorilerde birincilikler ve dereceler elde ettik. Milli Takım seçmelerinde de iddialı bir kulübüz. En güzeli bu yarışlarda pek çok kulübün çok sayıda sporcusu vardı. Windsurf'un çocuk ve genç kategorilerindeki sporcularının sadece yaz aylarında değil kış aylarında da devam eden bu turu takip etmelerinin yelken sporu anlamında çok sevindirici olduğunu düşünüyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yelkenci sayısı gittikçe artıyor. Daha da çoğalmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
