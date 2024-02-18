Rusya Spor Bakanı: Geleneksel Spor Dallarına İlgi Memnun Edici

Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, geleneksel spor dallarına ilginin memnun edici olduğunu söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Calista Luxury Resort Hotel'de gerçekleştirilen "6. Etnospor Forumu"na katılan Matytsin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Farklı ülkelerden yoğun katılımın sağlandığı Etnospor Forumu'nun önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Matytsin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve ekibine foruma kendilerini davet ettikleri için teşekkür etti.

Sporun, kültürler ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi açısından da önem arz ettiğini vurgulayan Matytsin, ata sporlarının yaşatılmasının, gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir değer olduğunu dile getirdi.

Rusya'da geleneksel sporların gelişmesine büyük önem verildiğini anlatan Matytsin, " Rusya'da 89 federal bölge mevcut. Her bölgenin kendine özgü geleneksel sporları var. Aslında bu bir zenginliktir, çünkü farklı spor branşlarıyla birbirimizi zenginleştiriyoruz. Böylece herkesin kendi spor dallarıyla ünik bir sistem oluşmaktadır. Aslında bugün yapılan organizasyonun bu anlamda çok büyük önemi mevcuttur. Burayı buluşma yeri olarak değerlendirebiliriz. Burada herkes kendi kültürünü, öz değerlerini paylaşarak bir spor alanının oluşmasına katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

"Geleneksel spor dallarına ilgi memnun edici"

Rusya'nın sambo, güreş ve benzeri spor dallarının popüler olduğunu ve bu branşların başka ülkelerde de geliştiğini bildiren Matytsin, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde de geleneksel spor dallarının geliştiğini ifade etti.

Dost ülkelerin geleneksel sporları bir araya getirerek, ortak nokta oluşturduğunu belirten Matytsin, şunları kaydetti:

"Geleneksel spor dallarına ilgi memnun edici. Dünya Etnospor Konfederasyonunun Etnospor Forumu etkinliğine katılmaya devam edeceğiz, gelecek yıllarda başka organizasyonlar olursa onlara da katılacağız. Rusya'da da Türkiye'deki gibi benzer organizasyonlar planlıyoruz. Bu organizasyonlara Türkiye'yi davet ediyoruz. Katılımınız bizim için önemlidir."

Rusya'da geleneksel festivaller düzenlediklerini aktaran Matytsin, bunu yapan organizasyon kurumlarının da mevcut olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin geleneksel sporların canlanmasını sağlayarak, gelecek nesillere aktarılması için verdiği çabayı kıymetli bulduklarını söyleyen Matytsin, "Geleneksel sporlarımıza dans gösterileri, şarkı yarışmaları ekleyerek, kongreler, yarışma programları yaparak zenginleştirebiliriz." dedi.