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Rumen 1. ligine yükselen Petrolul Ploieşti, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ekrem Ceylan - Spor
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- Rumen 1. ligine yükselen Petrolul Ploieşti, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Nicolae Constantin: "Bizim ligimiz Türkiye Ligi'nden daha iyi" "Romanya ve Türkiye milli takımları aynı ayarda" Kocaeli'de sezon başı hazırlık çalışmaları yapan Rumen...

- Rumen 1. ligine yükselen Petrolul Ploieşti, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Nicolae Constantin:

"Bizim ligimiz Türkiye Ligi'nden daha iyi"

"Romanya ve Türkiye milli takımları aynı ayarda"

KOCAELİ - Kocaeli'de sezon başı hazırlık çalışmaları yapan Rumen takımı Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörü Nicolae Constantin, "Lige baktığımız zaman, bizim ligimiz Türkiye Ligi'nden daha iyi bir lig. Milli takım olarak aynı ayardayız" dedi.

2021-2022 sezonunda Romanya 2. Lig'inden 1. Lig'e yükselen Petrolul Ploieşti kulübü, sezon başı kampını Kocaeli'de geçiriyor. Rumen ekibi, 19 maçta aldığı 16 galibiyetle geçirdiği iyi sezonun ardından 1. Lig'de de büyük oynamak istiyor. 30 Haziran'a kadar hazırlıklarını Kocaeli Edis Spor Kompleksi'nde sürdürecek olan Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörü Nicolae Constantin, "Burası, hazırlık maçı da yapabileceğimiz çok iyi bir yer" ifadelerini kullandı.

"Biz bir tarih kulübüyüz"

Romanya 1. Ligi'ne yeni yükselmiş olsalar bile köklü tarihleri olduğunu söyleyen Nicolae Constantin, "Tarihimiz çok eski, çok taraftarımız ve çok şampiyonluklarımız var. Biz de tabii ki onların önünde hedefleri yukarı çekmek için elimizden geleni yapacağız. Biz öyle yeni çıkmış bir takım sayılmayız, çünkü tarihimiz var. Biz bir tarih kulübüyüz. Onun için hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Bizim ligimiz Türkiye Ligi'nden daha iyi"

Romanya ve Türkiye ligleri kıyaslandığında Romanya'nın bir adım önde olduğunu söyleyen Constantin, "Lige baktığımız zaman, bizim ligimiz Türkiye Ligi'nden daha iyi bir lig. Avrupa'da 6'ncı lig olarak gözüküyoruz. Fakat milli takım olarak baktığımız zaman Türk milli takımı ve Rumen milli takımı aynı ayarda diyebilirim" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Spor

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