Atsu'nun takım arkadaşı Lobjanizde korku dolu anları anlattı: Gökyüzü parlıyordu ve korkunç bir ses geldi

Ülkemizi derinden etkileyen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinden en çok etkilenen Süper Lig kulübü olan Hatayspor'da yıldız futbolcu Saba Lobjanidze, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerimizden olan Hatay'ın Süper Lig'de mücadele eden temsilcisi Hatayspor da derinden yara almış ve Süper Lig'den çekildiğini duyurmuştu. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da enkaz altında kalan yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut için umutlu bekleyiş sürüyor.

"GÖKYÜZÜ PARLIYORDU"

Yaşanan felaketin en çok hissedildiği yerlerden olan Hatay'da şehrin takımı Hatayspor'da forma giyen Gürcü futbolcu deprem anında yaşadıklarından bahsetti. Saba, "Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı" dedi.

"RUHUMUZU SARSTI"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Lobjanidze, "Bu korkunç deprem başladığında ben evdeydim ve tüm şehir uyuyordu. Saat sabahın dördüydü ve yaklaşık 2 dakika sürdü. Yaşananları kelimelerle nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Evden zar zor çıktım. Tamamen çökmedi ama tavan ve içindeki her şey çöktü. Sekizinci katta uyuyordum ve hemen dışarı fırladım. Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu. Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı." dedi.

"ÇOK STRESLİYİM"

Açıklamalarına devam eden Gürcü futbolcu, "Çok stresliyim ama sağlıklıyım. Korku ve en büyük trajedi, çocuklarını arayan anne babaların yüzlerine baktığınız zamandır. Bu nedenle, bulduğum şey bununla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN EVİ YIKILDI"

Takım arkadaşı Atsu hakkında da konuşan Saba, "Atsu hakkında kimse bana bir şey söylemedi. Belki birisi Christian Atsu'nun kim olduğunu bile bilmiyordur. Ama bilmiyorum. Böyle bir ihtimal çok küçük bir yüzde var. Takımda Türk oyuncu olanların, herkesin evi yıkıldı. Aslında ayakta kalan bir ev yok." dedi.

"MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALDILAR"

Açıklamalarına devam eden futbolcu, "11 katlı binanın 9. katında Atsu, 5. ve 7. katlarında ise 2 oyuncumuz ve 2 teknik direktörümüz oturuyordu. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldılar. Masanın altındaydılar ve bazıları o gün bulunup çıkarıldı. Gürcü halkıma çok teşekkür ederim, Türklere bu şekilde yardımcı oluyorlar. Milliyet, din fark etmez kimse böyle bir trajediyi hak etmez. Kim olursa olsun her şekilde yardım etmeliyiz." şeklinde konuştu.