Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçının hakemi Avusturyalı Schuettengruber oldu Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp ile 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu rövanş maçında, Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev alacak. Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp ile 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu rövanş maçında, Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev alacak. UEFA'da yer alan açıklamaya göre Bosuil Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak müsabakada Schuettengruber'in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Robert Steinacher yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Rene Eisner üstlenecek. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçının hakemi Avusturyalı Schuettengruber oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.