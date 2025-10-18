Haberler

Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi
Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Fateh'i 5-1 yenerek Suudi Arabistan ilk 5 haftada 5 galibiyetle yoluna kayıpsız devam etti. Ronaldo, uzak mesafeden attığı harika golle kariyerindeki 949. golü kaydetti.

Suudi Arabistan Ligi 5. hafta maçında Al Nassr ile Al Fateh karşı karşıya geldi. Al-Awwal Stadyumu'nda oynanan maçı Al Nassr, 5-1'lik skorla kazandı.

RONALDO 949. GOLÜNÜ ATTI

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13, 68 ve 79. dakikada Joao Felix, 60. dakikada Cristiano Ronaldo, 75. dakikada Kingsley Coman kaydetti. Al Fateh'in golü 54. dakikada Sofiane Bendebka ile geldi. Portekizli yıldız Ronaldo, doksana gönderdiği muhteşem şutla kariyerindeki 949. golünü attı. 40 yaşındaki yıldızın golünü attığı mesafe ve açı, futbolseverlerden tarafından büyük ilgi gördü.

LİGE 5'TE 5 İLE BAŞLADI

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, bu sonuçla birlikte ligde 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü. Al Fateh ise 1 puanla son sıralarda kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haber Yorumları

