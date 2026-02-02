Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor
Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan Gökmen Akdoğan, son görüntüsüyle sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcıların büyük bölümü, Akdoğan'ın artık Ronaldo'ya benzemediğini savunurken, paylaşıma yapılan yorumlar dikkat çekti.
- Gökmen Akdoğan, Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı.
- Gökmen Akdoğan'ın son görüntüleri, Ronaldo'ya benzerliğinin azaldığı yorumlarına neden oldu.
- Gökmen Akdoğan, Ronaldo'ya benzetilmenin sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşmasını sağladığını ifade etti.
Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Gökmen Akdoğan, son görüntüsüyle yeniden gündem oldu. Uzun süre "Ronaldo'ya en çok benzeyen kişi" olarak anılan Akdoğan'ın, yaş almasıyla birlikte Portekizli yıldızdan uzaklaştığı yönündeki yorumlar dikkat çekti.
"BAKKALDAN PLASTİK DİŞ ALIP TAKSAM..."
Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Arto'ya benzemeye başlamış", "Bakkaldan plastik diş alıp taksam ben de benzerim", "Hiçbir zaman benzemedi", "Ronaldo bir gün bunu dövecek ama bakalım ne zaman", "Ronaldo yaş aldıkça buna benzemeye başladı" ve "Ben daha çok benziyorum" gibi ifadeler yer aldı.
HAYATINI KURTARAN BENZERLİK
Gökmen Akdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Ronaldo'ya benzetilmenin hayatını değiştirdiğini ve bu sayede sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaştığını dile getirmişti. Ancak son paylaşımlar, benzerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.