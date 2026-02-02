Haberler

Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor
Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan Gökmen Akdoğan, son görüntüsüyle sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcıların büyük bölümü, Akdoğan'ın artık Ronaldo'ya benzemediğini savunurken, paylaşıma yapılan yorumlar dikkat çekti.

  • Gökmen Akdoğan, Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı.
  • Gökmen Akdoğan'ın son görüntüleri, Ronaldo'ya benzerliğinin azaldığı yorumlarına neden oldu.
  • Gökmen Akdoğan, Ronaldo'ya benzetilmenin sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşmasını sağladığını ifade etti.

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Gökmen Akdoğan, son görüntüsüyle yeniden gündem oldu. Uzun süre "Ronaldo'ya en çok benzeyen kişi" olarak anılan Akdoğan'ın, yaş almasıyla birlikte Portekizli yıldızdan uzaklaştığı yönündeki yorumlar dikkat çekti.

Ronaldo'ya benzeyen gencin son hali olay oldu: Artık benzemiyorGerçek Ronaldo...

"BAKKALDAN PLASTİK DİŞ ALIP TAKSAM..."

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Arto'ya benzemeye başlamış", "Bakkaldan plastik diş alıp taksam ben de benzerim", "Hiçbir zaman benzemedi", "Ronaldo bir gün bunu dövecek ama bakalım ne zaman", "Ronaldo yaş aldıkça buna benzemeye başladı" ve "Ben daha çok benziyorum" gibi ifadeler yer aldı.

Ronaldo'ya benzeyen gencin son hali olay oldu: Artık benzemiyorİşte çakma Ronaldo'nun son hali...

HAYATINI KURTARAN BENZERLİK

Gökmen Akdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Ronaldo'ya benzetilmenin hayatını değiştirdiğini ve bu sayede sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaştığını dile getirmişti. Ancak son paylaşımlar, benzerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

buna prim vermeyin artık yeterli bu kadar..

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdsjqjqwn4r:

Gtme daha çok benziyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut kırbıyıkoğlu:

benziyorda milletin gözü alıştı sadece

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

