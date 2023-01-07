Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den Suudi Arabistan'da kıyameti kopartacak pozlar

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in mini elbisesiyle verdiği pozları sosyal medyada gündem oldu. Ronaldo'nun imza töreninde mutsuz olduğu ve giydiği uzun elbiselerle rahat olmadığı iddia edilen Georgina'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımları sevenleri tarafından oldukça beğeni aldı.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez iddialı pozlarıyla gündem oldu.

GEORGİNA'DAN İDDİALI POZLAR

Tüm zamanların en çok konuşulan transferine imza atan Cristiano Ronaldo ve ailesinin Suudi Arabistan'a nasıl ayak uyduracağı merak uyandırırken sevgilisinin instagram pozları dikkat çekti.

MİNİ ELBİSESİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Cristiano Ronaldo ile 2016 yılından bu yana aşk yaşayan ünlü model Georgina, birbirinden iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni alıyor. Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez, bu kez Arabistan'da verdiği pozlar ile gündeme geldi.

İşte Georgina'nın o paylaşımları:



