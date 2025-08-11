Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
Güncelleme:
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, iki çocuğunun annesi Georgina Rodríguez'e 9 yıl sonra evlenme teklifi yaptı. Ronaldo'nun teklifini sosyal medyada paylaşan Georgina Rodriguez, Portekizli yıldıza ''Evet'' cevabını verdi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 2016 yılından bu yana birlikte olduğu Georgina Rodríguez ile hayatlarını birleştiriyor.

9 YIL SONRA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Cristiano Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlenme teklifi yaptı. Georgina Rodriguez, o anları sosyal medya hesabından takipçilerine paylaştı ve mutluluğunu dile getirdi.

"EVET, KABUL EDİYORUM'

Güzel manken Georgina Rodriguez sosyal medyada yaptığı paylaşıma, "Evet, kabul ediyorum. Bu ve tüm hayatımda" sözlerini sarf etti. İkilinin sevenleri, Ronaldo ve sevgilisini tebrik eden çok sayıda yoruma imza attı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Tâbi ki Pasıyla evlenecek. Evet diyecek.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİş insanı:

helal oşsun şu çocugaayaaa iffet ve asalette rakipsiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
