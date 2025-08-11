Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 2016 yılından bu yana birlikte olduğu Georgina Rodríguez ile hayatlarını birleştiriyor.

9 YIL SONRA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Cristiano Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlenme teklifi yaptı. Georgina Rodriguez, o anları sosyal medya hesabından takipçilerine paylaştı ve mutluluğunu dile getirdi.

"EVET, KABUL EDİYORUM'

Güzel manken Georgina Rodriguez sosyal medyada yaptığı paylaşıma, "Evet, kabul ediyorum. Bu ve tüm hayatımda" sözlerini sarf etti. İkilinin sevenleri, Ronaldo ve sevgilisini tebrik eden çok sayıda yoruma imza attı.