Roma, Mourinho ile Yollarını Ayırdı

İtalya Serie A ekiBİ Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona erdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada Portekizli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, yeni teknik direktörün ise kısa süre içerisinde belli olacağı aktarıldı.

İtalyan ekibinin başında 138 karşılaşmaya çıkan Mourinho, 1.70 puan ortalaması yakaladı. Portekizli çalıştırıcı, Roma ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Roma, Serie A'da 29 puanla 9. sırada yer alıyor. - İSTANBUL