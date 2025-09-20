Rodrigues'ten muhteşem gol! Andre Onana bakakaldı

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u ile Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

RODRIGUES'TEN HARİKA GOL

Karşılaşmanın ilk yarısına Gaziantep FK'nin Trabzonspor karşısında bulduğu gol damga vurdu. 39. dakikada Gaziantep FK'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası yayına yakın yerde bulunan Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu.

ONANA BAKAKALDI

Geride bıraktığımız hafta Fenerbahçe karşısında takımının en iyilerinden olan Kamerunlu kaleci Andre Onana, Kevin Rodrigues'in bu harika şutunda gole engel olamadı ve bakışları arasında top ağlara gitti.

İşte o gol;