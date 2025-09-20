Rodrigues'ten muhteşem gol! Andre Onana bakakaldı
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında Kevin Rodrigues harika bir gole imza attı. Kullanılan köşe vuruşunda topun gelişine harika vuran Rodrigues, Andre Onana'nın bakışları arasında fileleri sarstı.
Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u ile Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.
RODRIGUES'TEN HARİKA GOL
Karşılaşmanın ilk yarısına Gaziantep FK'nin Trabzonspor karşısında bulduğu gol damga vurdu. 39. dakikada Gaziantep FK'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası yayına yakın yerde bulunan Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu.
ONANA BAKAKALDI
Geride bıraktığımız hafta Fenerbahçe karşısında takımının en iyilerinden olan Kamerunlu kaleci Andre Onana, Kevin Rodrigues'in bu harika şutunda gole engel olamadı ve bakışları arasında top ağlara gitti.
İşte o gol;