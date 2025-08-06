Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu

Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
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Fenerbahçe, Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında 1-0 geriye düştü. Feyenoord'da görev yapan eski Fenerbahçeli Robin Van Persie'nin takımının attığı golden sonraki sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

VAN PERSIE'NİN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmaya etkili başlayan Feyenoord, aradığı golü 18. dakikada buldu. Hollanda ekibinde sahneye çıkan Timber, topu ağlara yollayarak takımını öne geçirdi.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Feyenoord teknik direktörü Robin Van Persie'nin bu golden sonraki sevinci sosyal medyadan gündem oldu. Taraftarlar, Hollandalı teknik adamın gol sevincini abartılı bularak tepki gösterdi.

İşte Van Persie'nin o gol sevinci;

Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Hani bu röportajlarında fenerliyim diyordu?

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Haber YorumlarıEmre yıldırmaz:

Avrupada Fenerbahçeye gol atmış takımı ne yapmalıydı acaba ,eski Fenerli diye sevinmiyormuş gibi yapmasını mı beklediniz ?

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Cobanii HirrimBahceye Gelen Hoinler iste Shakiiiiy Giden Shaakiiiyyy Buaksamda GOOOOHPAAA MENEViME üCüN Biri 00===FENEVE öZEL==) LOADiNG

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

ULAAAA HOiNNN PERSiLLL HOiNNN HACI MUSA GOOOOHPAAA FOOOHiSEH AGLAK COBANi ESSEKO MENEViMDEN NE iSTEDiNiZ ZUHAHAHAHAHAHAAAA BETTTERRRRR OL REZZiLLLLLL KARRRIKöY AGLAK BAHCE

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Adam futbolcu iken de cilgindi

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