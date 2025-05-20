Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor

Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor
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Hollanda temsilcisi Feyenoord'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Robin van Persie, Sarı-lacivertli takımda forma giyen Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor. Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Robin van Persie, eski takımı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu gözüne kestirdi. Genç hocanın, Sarı-lacivertlilerde forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

MODER'İN YANINA SZYMANSKI

Polonya basınında yer alan habere göre; Feyenoord, yaz transfer döneminde eski oyuncusu Szymanski'yi transfer etmeyi hedefliyor. Hollanda kulübünün Van Persie'nin direktifi doğrultusunda, orta sahada görev yapan Polonyalı Jakub Moder'in yanına uzun zamandır bir isim arayışında olduğu ve bu ismin yanına vatandaşı Szymanski'nin düşünüldüğü belirtildi.

Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski için bonservis beklentisi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Polonyalı oyuncudan 20 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki yıldız oyuncu Sebastian Szymanski bu sezon 51 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor

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