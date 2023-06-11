Road Race Kırıkkale 2.2 UCI Bisiklet Yarışları'nın ikinci gün etabı başladı

Kırıkkale'de düzenlenen uluslararası Road Race Kırıkkale 2.2 UCI Bisiklet Yarışları'nın ikinci gününde, elit erkekler 164 kilometre etabıyla başladı. Yerli ve yabancı sporcular, şehrin kültürel varlıkları ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde galibiyet için yarışıyor.

- Road Race Kırıkkale 2.2 UCI Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın ikinci gün etabı başladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de organize edilen uluslararası Road Race Kırıkkale 2.2 UCI Bisiklet Yarışları'nın ikinci gününde, elit erkekler 164 kilometre etabıyla başladı.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Road Race Kırıkkale 2.2 UCI Bisiklet Yarışı için yerli ve yabancı sporcular, Millet Bahçesi önünde ikinci gün etabı için hazır bulundu. "Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen yarışlara katılan 14 takımdan 53 sporcu, 164 kilometrelik parkurda pedal çevirmeye başladı. Sporcular, şehrin kültürel varlıkları ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde galibiyet için yarışıyor.

Vali Bülent Tekbyıkoğlu, geçen seneki organizasyonun başarılı olmasından dolayı bu yılda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "Emniyetimizden jandarmamıza, federasyon yetkililerimizden gençlik spor il müdürüne ve heyetine, vali yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu senede daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 6 tane yabancı takım, 9 tane de yerli takımımız katılıyor. Kırıkkale takımımızda katıldı. Yarışların ikinci günündeyiz. Elit erkeklerin birinci etabı, genç erkeklerin ikinci etabı burada gerçekleşecek" dedi.