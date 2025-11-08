Rize'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlenen şampiyonaya farklı illerden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılanlar, etap yarışlarında yüksek ve zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele verdi. Alanda güvenlik önlemleri alınırken bazı sporcuların yarışlar sırasında düştüğü görüldü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Rize'nin doğasıyla ekstrem sporlar için özel bir coğrafya olduğunu söyledi.

Rize'de bu ve benzeri etkinliklerin sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Karaloğlu, "Senoz Vadisi de Karadeniz'in en güzel vadilerinden biri. El değmemiş bakir bir vadi. Bu vadinin seçilmiş olması, Sesli Dere'de daha önce sahil yolu için taş ocağı olarak kullanılan bir bölgenin başka bir fonksiyona dönüştürülmüş olması çok önemli ve çok değerli." dedi.

Karaloğlu, Senoz Vadisi'nin en büyük özelliğinin Rize-Artvin Havalimanı'na yakınlığı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Havalimanından 20 dakika sonra vadidesiniz. Arkanızda yüzlerce şelale, onlarca yayla. Hiç sahile inmeden hem Çamlıhemşin Vadisi'ne inebilirsiniz hem Cimil Vadisi'ne geçebilirsiniz. İstiyorsanız oradan Ovit ve İspire de geçebilirsiniz. Dağlarla bağlantılı bir vadi. Bu vadinin bugün bu önemli organizasyonla Türkiye'nin ve dünyanın gündemine gelmesinin çok değerli, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yüzün üzerinde motorcu arkadaşımız, bugün ve yarın yarışacak. ATV yarışları var. Ben kazasız, çok keyifli yarışmalar diliyorum. İnşallah bundan sonra da Rize, bu ve benzeri güzel etkinliklerle Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edecek."

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise bu şampiyonanın, spor turizmi kapsamında yaptıkları en güzel organizasyonlardan biri olduğuna işaret ederek, "Bugün 100'ün üzerinde motorcu, 19 şehirden ve iki ülkeden katılacak, iki güzel parkuru deneyimleyecekler. Bir tanesi yaklaşık 2 kilometrelik özel parkur, bir tanesi de 26 kilometrelik orman parkuru olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda burası, bu yarışın ulusal ve uluslararası merkezlerinden biri olacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci de Rize'nin imkanlarını ve potansiyelini ortaya koyma noktasında birçok organizasyona ev sahipliği yapacağını vurguladı.

Organizasyonu seneye uluslararası bir boyuta taşımak istediklerini dile getiren Temurci, "Motor sporlarının gücünü, enerjisini inşallah bundan sonra Rize'de çok daha fazla duyacaksınız." ifadesini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa ise böyle bir yarışı Rize'de gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Şampiyona, yarın yapılacak orman etabı yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.