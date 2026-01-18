Haberler

Buz tutan suda yüzerek eğlendiler

Rize'nin Deremezra köyünde düzenlenen Kış Yüzme Şenliği'nde katılımcılar buz gibi suda yüzerek dayanıklılıklarını sergiledi. 60 sporcu, soğuk suya girerken uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aldı.

Rize'de bu yıl 10. kez düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği' renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar buz gibi suda yüzdü.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü Neknari mevkiinde bu yıl 10.'su düzenlenen Kış Yüzme Şenliği'ne yaklaşık 60 sporcu katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular buz gibi sularda yüzerek dayanıklılıklarını sergiledi.

Etkinliğin koordinatörü Hasan Önder, her yıl geleneksel hale gelen etkinlik öncesinde sporculara, soğuk suya girerken uyulması gereken kurallar, suda kalma süresi ve vücudun verebileceği tepkiler hakkında bilgiler verdi. Hazırlıkların ardından katılımcılar buz gibi suya girerek, dayanıklılıklarını sergiledi. Sularda en uzun süre kalmak için kıyasıya bir mücadele verilen bu etkinlikte rekabet de ön plana çıktı.

Hasan Önder festivalin sıra dışı olmasına dikkat çekerek, "10. kez düzenlediğimiz sıra dışı bir festival. Dostlarla doğanın güzelliğini de, dayanıklılığı da, adrenalini de sergilemeye çalışıyoruz. Bir tarafta tulumun ezgileri var. Buz gibi sudan çıkıp dünyanın en doğal çayı ile ısınacağız. Buz gibi suda yüzüp, çayla ısınan bir grubu oluşturmuş olduk. Suyun sıcaklığı 0 derecelerde. Çünkü üzeri hemen buz tutuyor. Katılımcı sayısı 60. Ara ara yüzecek arkadaşlarımız var. Hedefimiz bu yıl 100 kişiyi bu suda yüzdürmek" ifadelerini kullandı.

Etkinlik için İzmir'den gelen Ekin Ataş da, bu deneyimi herkese tavsiye ettiğini dile getirerek, "İlk defa girdim, çok soğuktu. İlk başlarda nefes alamıyorsunuz ama sonradan alışıyorsunuz. Zaten önemli olan vücut ısısını dengelediği için nefes almaya devam edebilmek. Ondan sonra zaten alışıyorsun ama çok fazla suda kalmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel ve keyifliydi. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. - RİZE

