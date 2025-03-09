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Rıza Çalımbay, Sakatlanan Rey Manaj'ı Hastanede Ziyaret Etti

Rıza Çalımbay, Sakatlanan Rey Manaj'ı Hastanede Ziyaret Etti
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçında sakatlanan Arnavut futbolcu Rey Manaj'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçında ambulansla hastaneye kaldırılan Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj'ı hastanede ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da Arnavut futbolcu Rey Manaj, 3. dakikada Koray Günter ile yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Manaj'ı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz ziyaret etti.

SCÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile SCÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ünal Özüm'den bilgiler alan Çalımbay Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül de yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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