Rıza Çalımbay: Fenerbahçe derbisi camia için çok önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisinin camia için çok önemli olduğunu ve mutlaka kazanmaları gereken bir mücadele olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisinin camia için çok önemli olduğunu ve mutlaka kazanmaları gereken bir mücadele olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay da idmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Birlik ve beraberlik içinde çok güzel şeyler yapacağız"

Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiklerini belirten Çalımbay, "Birlik ve beraberlik içinde çok güzel şeyler yapacağız. Bu yıllardan beri Beşiktaş'ta görülmeyen bir şey. Çok güzel bir şey. Biz bir araya gelince güldük. Dün geldiklerinden dolayı çok mutlu oldum. Hep beraber, burada en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Sakat futbolcuların durumu

Sakat futbolcuların son durumunun sorulması üzerine de tecrübeli teknik adam, "Onların kararını doktor arkadaşımız verecek. Şu anda Rosier de Masuaku da antrenmana çıkmıyor. Şu an belli değil. Doktorlarla konuştuktan sonra daha net şekilde öğreniriz. Tayyip Talha çalışıyor, henüz tam hazır değil. Bailly ve Ghezzal'a bakıyoruz şu anda. Antrenmana çıkalı iki gün oldu, maç gününe kadar karar vereceğiz" cevabını verdi.

"Camia için önemli bir maça çıkacağız"

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe müsabakasından mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi. Çalımbay, "Durumumuz iyi, hiçbir sorunumuz yok. Tek hedefimiz maçı bekliyoruz. Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız. Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Buradaki farkındalığımızı da sahaya dökmemiz gerekiyor. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok kafamızda. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Ben başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak onu biliyorum. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş hiçbiri mazeret değil. Bu maç bizim kritik ve dönüm maçı. Onun için bu maçı mutlaka kazanmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Çok güzel şeyler yapacağız"

Fenerbahçe derbisi öncesi taraftara açık antrenman yapmayı düşünüp düşünmedikleriyle alakalı da Çalımbay, "Ben kapatmaktan yana değilim. Dün Feyyaz geldi, konuştuk. Bugün de açtık. Biz her şeye açığız. Bu belli bir yere kadar olur. Her zaman olmaz. Zaten bu işler artık Feyyaz'ın üstünde. Feyyaz'ın da iyi bir şekilde yapacağına inanıyorum. O da sizlerin içinden gelen birisi. Hem de bizim içimizden gelen birisi. İki tarafı da çok iyi anlar. Onun için çok güzel şeyler yapacağız. Basın olmazsa hiçbir şey olmaz. Basının da olması gerekiyor. Herkesin de bir işi var. İşini yapması için güzel şeyler sağlamamız gerekiyor. Biz basın için elimizden gelen ne varsa, güzel neler yapabilirsek yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Başkan Hasan Arat ile henüz görüşme fırsatının olmadığını da aktaran Rıza Çalımbay, "Başkan cuma günü buraya gelecek. Görüşeceğiz ve takımla tanışacağız. Yurt dışındaymış, geldiği zaman görüşeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL