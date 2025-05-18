Rıza Çalımbay: "Elimden gelen her şeyi yaptım, içim rahat"

Rıza Çalımbay: 'Elimden gelen her şeyi yaptım, içim rahat'
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu ancak elinden geleni yaptığını ifade etti. İkinci yarıda iyi oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, gelecekte tekrar Sivasspor'un lige çıkacağına inandığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilerek küme düşen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Elimden gelen her şeyi yaptım, onun için içim rahat." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çalımbay, Samsunspor maçına galibiyet için çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi.

İstedikleri skoru alamadıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bugün bizim kazanmamız gerekiyordu. Tabii ki Samsunspor'un bir hedefi vardı. Ama ilk yarı istediğimiz gibi olmadı. Ama ikinci yarı gerçekten çok iyi oynadık. İyi de baskı kurduk. Ama maalesef golümüzü atamadık. Sivas'a bizim çok geç gittik ve orada transfer yapamadık. Kendim isteyerek gittim çünkü benim kendi memleketim. Ne zaman çağırsalar yine giderdim. Hiçbir sorun yok. Ama maalesef yetişemedik, geç kaldık. Biraz daha erken oraya gidebilseydik, biraz da o takıma dokunabilseydik, antrenman yapsaydık, daha iyi olurdu ama olmadı. Kısmet olmadı ama elimizden gelen bütün gayreti gösterdik." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Sivasspor'un çağrısını hiçbir zaman yanıtsız bırakmayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yani benim kariyerim bozulmuş, etmiş... Benim için önemli değil. Sivas'tan çağırdıkları zaman her zaman giderim. Elimden gelen her şeyi yaparım. Burada da aynısını yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım, onun için içim rahat. Ama üzülüyoruz. Seneye kesinlikle tekrar Sivasspor lige çıkar. Biz her zaman Sivas'ın yanındayız. Sivas'ın iyi olması için ne gerekiyorsa, bizden ne istiyor olursa yaparız. Üst üste Avrupa'ya gittik, Türkiye Kupası'nı aldık. Bizim mükemmel bir takımımız vardı. O takımın üstüne 4 oyuncu alınsaydı, bambaşka bir yere gelirdi. Yani öyle bir şey yapılmadığı için o yüzden takım yavaş yavaş düştü."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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