Rıza Çalımbay: Başarılı olurduk ama yeterli zamanı bulamadık

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta hayal ettiği her şeyi gerçekleştirdiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce ben işimi çok seviyorum. Futbolcuyken de istikrarlı bir şekilde gittim. Sadece Beşiktaş'ta oynadım. Başka bir takıma gitmedim. Orada 20 sene futbol oynadım. 6 tane şampiyonluk gördüm, bir sürü kupalar kazandım, takım kaptanlığı yaptım. Gerçekten mükemmel geçti. Beşiktaş'ta hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA NASIL İSTİKRARLI GİTTİYSEM TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE DE ÖYLE GİDİYORUM"

Futbolculuk kariyerindeki istikrarı teknik direktörlük kariyerinde de sürdürdüğünü belirten Çalımbay, "Ben isteseydim Beşiktaş'tan sonra başka bir takıma gidebilirdim. Ondan sonra ben Mustafa Denizli hoca ile milli takıma başladım. 4 yıl milli takımda çalıştım. 2 sene Ümit Milli Takım, 2 sene de A Milli Futbol Takımı'nda çalıştım. Orada da Avrupa Şampiyonası'na gittik. İlk 8'de bitirdik. Daha sonra İngiltere'ye gittim. Dili öğrenmek ve takımları incelemek için. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Daum, Beşiktaş'a gelmişti. O beni yardımcı olarak istedi. Ben 6 ay çalışabilirim dedim. 6 aydan sonra benim ilk takımım Süper Lig'deki Göztepe'ydi. Göztepe ile iyi gittik. Daha sonra ben oradan ayrıldım. Düşme potasındaki Denizlispor'a gittik ve takımı kurtardık. Hem kurtardık hem 5'inci olduk ve Avrupa'ya gittik. Avrupa'da güzel şeyler yaptık. Çeklerin şampiyonu Sparta Prag'ı eledik, Fransa'nın kupa şampiyonu Lorient'i eledik. Arkasından Lyon çıktı. Onları da Lyon'da yenerek eledik. Ondan sonra karşımıza Porto çıktı. Bizim fazla bütçemiz yoktu. Kendi sahamızda hiç yenilmeden bitirdik. Bizden sonra Porto takımı Avrupa şampiyonu oldu. Futbolda nasıl istikrarlı gittiysem teknik direktörlükte de öyle gidiyorum" şeklinde konuştu.

"BEN HİÇBİR TAKIMA YOK DEMEDİM"

Birçok takımda kısıtlı bütçe ile çalışması hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Ben hiçbir takıma yok demedim. Gittiğim hiçbir takımı da düşürmedim. Gittiğimiz her yerden beyaz sayfa bırakarak ayrıldık. Bizim hakkımızda birisi bir şey söylüyorsa yalan söylüyordur. Biz işimizi temiz yapıyoruz. Ben en son zor takımlardan 2 puanı olan Antalyaspor'u aldım. 5'inci bitirdik. Trabzon'a gittim. Trabzon da alt sıralardaydı. Orada da 5'inci bitirdik. Yeter ki benim çalışma imkanım olsun. Anadolu'ya gidiyorsanız belli bir bütçe ile çalışırsınız. Biz hem oyuncu aldık hem de Sivasspor'da üst üste Avrupa'ya gittik, Türkiye Kupası'nı kazandık. Anadolu takımında zordur" sözlerini sarf etti.

"BENİM İÇİN ŞAMPİYONLUĞA DEĞER BİR ŞEYDİ"

Denizlispor'u çalıştırdığı dönemde Avrupa'da yaşadıkları başarıları anlatan Rıza Çalımbay, "Lyon'a gidiyoruz, Lyon'dan sonra da Gençlerbirliği maçımız var. Bir yöneticimiz bana 'Hocam takımın yarısını götürmesek olur mu? Burada zaten 0-0 bitti orada adamları yenme şansımız yok' dedi. Gideceğiz dedim. Gittik orada yendik ve tarih yazıldı. Denizlispor açısından bir tarihti o. Benim için şampiyonluğa değer bir şeydi. Sivas'ta yaptıklarımla inanılmaz şekilde mutlu oldum" dedi.

"HAYATIM ORADA GEÇTİ"

Kendisi için Beşiktaş'ın bambaşka olduğunu aktaran Çalımbay, "Ben 17 yaşında A takıma çıktım. Oynadıkça seni seven oluyor, istemeyen de oluyor. Ben hiçbir zaman işimden kopmadım. Kimseyle ters düşme gibi bir şeyim olmadı. Büyük takımlar antrenör değiştireceği zaman hemen Lucescu'ya bakıyordu. Biz futbolun içinden gelen insanlarız. Sergen hoca, Mehmet hoca, diğer arkadaşlarımız olsun Hepimiz Beşiktaş'ı seven insanlarız. Benim için Beşiktaş bambaşka. Benim hayatım orada geçti. Beşiktaş'ın forması bana çok kutsal geliyor. Onu başka bir takımla eşleştirmek istemedim. İyi bir şekilde de bıraktım. Bu sene hariç hiç kimseyle sıkıntılı şekilde ayrılmadım" ifadelerini kullandı.

"OLAN ŞEYLER BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI"

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde yaşananların Beşiktaş'a yakışmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Benim kimseye kırgınlığım yok. Tabii ki son olan şeyler Beşiktaş'a yakışmadı. Her antrenör gelir, gider. Söz verip yapmazlarsa o kötü. Feyyaz benim yanımda da çalışırken ayrılıp gitmişti. Oradaki önemli olan yaşananların Beşiktaş'a yakışmaması. Başkan beni çağırıp konuşabilirdi, Samet abi çağırıp konuşabilirdi. Feyyaz'ı saymıyorum zaten. Bize yakışmadı. Daha iyi ayrılabilirdik. Santos giderken veda töreni yapıyorlar. İnsan ona üzülüyor. Ben buraya çok şeyini vermiş bir insanım. Ama Beşiktaş'ın sayesinde çok şeyler kazanmış da biriyim. Öyle ya da böyle yine Beşiktaş'ın içerisinde olacağım. Bundan çok eminim. Yollarımız tabii ki kesişecek. Biz Beşiktaşlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş kariyerini herkese teşekkür ederek sonlandırdığını belirten Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yerde efsane olacaksan tam olacaksın. Benimki zaten o. Ben Beşiktaş'a gol atmadım. Sadece güzelce jübilemi yaptım, herkese teşekkür ederek bıraktım."

"BEŞİKTAŞ'TAN SONRA TEKLİFLER GELDİ"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Türkiye, İran ve Arabistan'dan teklifler aldığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'tan sonra teklifler geldi. Lugano maçını kazandık. O maçtan sonra İstanbul'a geldim. Kardeşim ve annem rahatsızlık yaşadığı için gelen teklifleri kabul etmedim. İstanbul'dan ayrılamam dedim. Samsunspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Pendikspor istedi. İran'dan İstiklal ve Persepolis takımından teklif geldi. Sonra Arabistan'dan geldi" sözlerini sarf etti.

"UMUT BULUT FUTBOLU BIRAKTI VE EKİBİMİZE KATILDI"

Geçtiğimiz günlerde futbolculuk kariyerini noktalayan Umut Bulut'un kendi ekibine katıldığını aktaran 61 yaşındaki teknik adam, "Ekibimizde Servet Çetin vardı. Servet Çetin gerçekten saygı duyduğum birisi. Kartalspor'dan aldığım ve Göztepe'ye getirdiğim bir arkadaşımdı benim. Uzun süre bizimle çalıştı sonra tek çalışmak istedi. Ekibime birini almam gerekiyordu. Aklıma Umut Bulut geldi. Umut benim Ankaragücü'nden oyuncumdu. Orada çok gençti. Biz onu oynatmaya başladık. Oynadıkça daha iyi oynamaya başladı. Kişilik olarak aynı Servet gibi. Karakter dört dörtlük olduğu için onu çağırdım. Oda futbolu bırakmak istiyordu. Bıraktı ve ekibimize katıldı" dedi.

"DİĞER TAKIMLAR İŞİN İÇİNDE OLSAYDI DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendiren deneyimli teknik direktör, "Bu sene kesin öyle bir şey olmayacak. Çünkü geçen sene bu işin içinde Beşiktaş yoktu, Trabzonspor yoktu, Anadolu takımlarından gelen yoktu. Adana Demirspor'un geleceğine inanıyordum. Avrupa kupalarından elenene kadar iyiydiler. Sonra dağıldılar. Sadece 2 takım kaldı. Onun için rekorlar kırılabilir. Diğer takımlar da işin içinde olsaydı daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş iyi transferler yapıyor. Galatasaray şampiyon kadrosunu bozmadı. Fenerbahçe, teknik direktör değişikliği ve transferler yaptı. Bu sene en favorilerden birisi olacaklar" şeklinde konuştu.

"GÖZLER TÜRKİYE'DE OLACAK"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle gözlerin Türkiye'de olacağına değinen Çalımbay, "Mourinho çok kaliteli bir antrenör. Kendine göre taktiği var. Onunla ilk maçı ben yaptığım için buraya gelmesine sevindim. Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi güzel bir şey. Bütün dünya Mourinho'yu takip edecek. Gözler Türkiye'de olacak. Dikkat etmek lazım. Türkiye kolay değil. Bence bilmesi gereken bir şey var o da Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Fenerbahçe şampiyonluğa aç. Onun için Mourinho'nun agresifliğini bırakıp devam etmesi lazım. Ama hırsından dolayı yapılan bir şey bu. Mourinho'yu alıyorsa onun istediği oyuncuyu alıyorsun. Yabancının elini dolduruyorlar. Onun için onların başarılı olması normal" yorumunda bulundu.

"BİZE ZAMAN VERMEDİLER"

Beşiktaş'ta teknik direktör olarak yeterli zamanı bulamadığını ve yeterli zaman bulsaydı başarılı olacaklarını belirten Çalımbay, "Bize zaman vermediler olay bu. 7-8 maça çıktık. Gelirken Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diye geldiler. Ama verdikleri şans bu. Lugano'yu yendik burada Alanya maçımız kötü geçti. Ben adım attığımda 10 tane sakatla başlamıştık. Takımdaki sıkıntıları düzeltmeye çalıştık. Ben başkanla 1 kere bile görüşmedim. Başkanın 'Hocam var mı sıkıntı?' dediğini hiç görmedim. Biz oranın çocuğuyuz başarı için gidiyoruz. Parayı pulu düşünen birisi değilim. Hiçbir zaman para yüzünden anlaşmadığım kulüp yok. Biz orada başarılı olurduk ama yeterli zamanı bulamadık" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİDERİM"

Milli takımdan teklif gelmedi halinde hiç düşünmeden gideceğini aktaran Rıza Çalımbay, "Milli takım benim en çok istediğim şey. Milli takıma hiç düşünmeden giderim. Ben milli takımın her kategorisinde oynadım. A Milli Takım'da kaptanlık yaptım. Olursa seve seve iyi bir şekilde yaparız. Futbolun içinden gelen arkadaşlarımızın federasyonun yönetiminde olması gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.