Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir FK'yı konuk etti. Rıza Çalımbay'ın takımın başında olduğu maçta yapılan 4 değişiklik ve Rashica'nın milli takımda görev alması dikkat çekti. Ayrıca, KOAH hastalığına dikkat çekmek için ıslıklar yükseldi.

Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra iç sahada takımın başında

Rıza Çalımbay'dan 4 değişiklik

Rashica milli takımda

KOAH hastalığına dikkat çekmek için ıslıklar yükseldi

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, Başakşehir FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir üstlendi. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi oldu.

RIZA ÇALIMBAY'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda iki gün önce göreve getirilen tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımın başında olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Çalımbay Eric Bailly, Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain ve Cenk Tosun'un yerine Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Ante Rebic'e ilk 11'de şans verdi.

Siyah-beyazlılar Başakşehir karşısında Mert Günok- Rosier, Amartey, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Zaynutdinov, Rebic ve Muleka 11'iyle çıktı.

RIZA ÇALIMBAY, 18 YIL SONRA İÇ SAHADA TAKIMIN BAŞINDA

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında 6 bin 601 gün sonra yeniden sahaya çıktı. 2005-2006 sezonunun 9'uncu haftasında (16 Ekim 2005) alınan 0-0'lık Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa eden teknik direktör Rıza Çalımbay, bir başka deyişle 18 yıl 27 gün sonra ilk maçına siyah-beyazlı taraftarların karşısında yer aldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifasının ardından göreve getirilen Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'taki 2'nci dönemi de Başakşehir FK maçıyla resmen başladı.

ÇALIMBAY'A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Beşiktaşlı taraftarlar, efsanevi oyuncuları ve takımın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı çiçeklerle karşıladı. Karşılaşma öncesinde oyuncular ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere zemine gelirken, siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesinde tek tek tribünlere çağılırken, Çalımbay'a tribünlerdeki taraftarlar tarafından çiçek verildi. Tecrübeli teknik adam daha sonra tek tek tribünleri gezerek Beşiktaşlı taraftarları selamladı. Taraftarlar ise 'Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay' şeklinde tempo tuttu.

RASHİCA MİLLİ TAKIMDA

Siyah-beyazlı ekibin, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, ülkesinin İsrail ile oynayacağı karşılaşmasında görev alacak.

EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile İsrail karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanması gereken karşılaşma, Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bugün oynanacak karşılaşma öncesinde Milot Rashica'nın hangi takımda forma giyeceği merak konusu olmuştu. Kosovalı kanat oyuncusu, Kosova'nın İsrail ile oynayacağı karşılaşma için ülkesine gitti.

KOAH HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ISLIKLAR YÜKSELDİ

Karşılaşma öncesinde KOAH hastalığına dikkat çekmek için, stadyum hoparlörlerinden duyuru yapıldı. Tribünde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, hastalığa dikkat çekmek için bir süre ıslık çaldı.

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