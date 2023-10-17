Nedenini de söyledi! Rıdvan Dilmen: Süper Kupa Türkiye'de oynanmalı

Ünlü sunucu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanancak Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması gerektiğini belirtti. Dilmen, bu yılın ekonomik düşünülecek bir yıl olmadığını vurgulayarak, finalin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanmasını ve tüm gelirlerinin deprem bölgelerine bağışlanması gerektiğini dile getirdi.

Ünlü sunucu Rıdvan Dilmen, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SÜPER KUPA TÜRKİYE'DE OYNANSIN"

Efsane isim Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Süper Kupa, İstanbul Atatürk Stadyumu veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanmalı" dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları;

"Evet! Kulüpler biraz daha fazla kazanabilir! Hatta İspanya ve İtalya süper kupa ve ülkelerinin kupa finallerini Suudi Arabistan'da oynamak için uzun süreli anlaşmalar yaptı. Bizde Kulüpler Birliği ve TFF olarak böyle bir uygulamaya geçebiliriz. Biliyorum, sözlü de olsa Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri TFF'ye tamam demiş! Ancak! Tekrar yineliyorum, bu yıl ekonomik düşünülecek bir yıl değil!"

"GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANSIN"

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali oynanmalı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının son günlerinde tarihi bir hikayeyi kaçırmayalım. Hani özledik ya! Yarı-yarıya tribünleri. İşte fırsat. Hatta tüm gelirleri de deprem bölgelerine bağışlansın. Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu yakışır!"