Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Bodrum FK galibiyetinin ardından yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"MOURINHO LİGİ TANIMAYA BAŞLADI"

Mourinho'nun Bodrum FK maçı performansını beğendiğini söyleyen Dilmen, "Mourinho'yla ilgili eleştiriler tabii ki olacaktır hepimiz yapacağız başkası da yapacak ama zamana baktığımız zaman Jose Mourinho özellikle ligimizi kulübü daha çok tanımaya başladığını görebiliyorum açıkçası. İsmail hocayla devam etsek belki 7 puan kaybı olmazdı ama uzun döneme baktığımız zaman bu kayıpları olağan karşıyalabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAMANIN TEK GERÇEĞİ BU"

Öte yandan Süper Lig'deki şampiyonluğun formülünü de veren Dilmen, "İki yıldır Galatasaray bu ligde önde basarak oynuyor. Fenerbahçe çift forvet oynuyor, önde baskı yapmak istiyor bugün ve bunu da yaptı. Türkiye'de şampiyonluğa oynamanın tek gerçeği bu" dedi.

Mourinho'nun da ligi çözmeye başladığını belirten ünlü yorumcu, "Samsun'da ya da Göztepe maçında daha kompakt oyunu tercih ediyordu. Şimdi o da Türkiye gerçeğiyle yüzleşti ve de tecrübeli bir teknik adam tabii ki daha iyi kararını Trabzonspor maçında göreceğiz. Bugün de hem Dzeko'yu hem En-Nesyri'yi kaybetmemek adına sahaya öyle çıktı" şeklinde konuştu.