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Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi

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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Bodrum FK galibiyeti sonrası Süper Lig'deki şampiyonluğun formülünü verdi. Mourinho'nun ligi daha iyi tanımaya başladığını belirten Dilmen, "İki yıldır Galatasaray bu ligde önde basarak oynuyor. Fenerbahçe çift forvet oynuyor, önde baskı yapmak istiyor bugün ve bunu da yaptı. Türkiye'de şampiyonluğa oynamanın tek gerçeği bu" dedi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Bodrum FK galibiyetinin ardından yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"MOURINHO LİGİ TANIMAYA BAŞLADI"

Mourinho'nun Bodrum FK maçı performansını beğendiğini söyleyen Dilmen, "Mourinho'yla ilgili eleştiriler tabii ki olacaktır hepimiz yapacağız başkası da yapacak ama zamana baktığımız zaman Jose Mourinho özellikle ligimizi kulübü daha çok tanımaya başladığını görebiliyorum açıkçası. İsmail hocayla devam etsek belki 7 puan kaybı olmazdı ama uzun döneme baktığımız zaman bu kayıpları olağan karşıyalabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAMANIN TEK GERÇEĞİ BU"

Öte yandan Süper Lig'deki şampiyonluğun formülünü de veren Dilmen, "İki yıldır Galatasaray bu ligde önde basarak oynuyor. Fenerbahçe çift forvet oynuyor, önde baskı yapmak istiyor bugün ve bunu da yaptı. Türkiye'de şampiyonluğa oynamanın tek gerçeği bu" dedi.

Mourinho'nun da ligi çözmeye başladığını belirten ünlü yorumcu, "Samsun'da ya da Göztepe maçında daha kompakt oyunu tercih ediyordu. Şimdi o da Türkiye gerçeğiyle yüzleşti ve de tecrübeli bir teknik adam tabii ki daha iyi kararını Trabzonspor maçında göreceğiz. Bugün de hem Dzeko'yu hem En-Nesyri'yi kaybetmemek adına sahaya öyle çıktı" şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

Onuncu Köy:

Fenerin şampiyon olabilmesi için Playoff şart diyordun bi aralar . Nasıl olsa 2 maç , daha iyi konsantre oluruz , hakemi de bağlarız . TFF de yanımızda . Bu şartlarda Real Madrid Barcelona da gelse biz işimiz hallederiz diyordun. Şimdi futbol içi mi konuşmaya başladın

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Uğur:

Hayret fenerde futbol içi konuşulmaya başlamış aman her maç hakemler maç aldırsın bunlara zırladılar mı susmuyorlar başımız şişiyor bir hafta

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Hakan Acar:

Sadece bir garip Bodrumspor'u yendiği için mi bunları düşünebildin.

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