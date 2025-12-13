Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan eski futbolcu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMLERDE DİKKATLİ OLMALI"

Record'a röportaj veren Quaresma, Beşiktaş'ın durumuna üzüldüğünü ifade ederek, "Açıkçası üzgünüm, çünkü Beşiktaş olması gereken hedeften, yani şampiyonluk mücadelesinden çok uzak. Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı" dedi.

"TARAFTAR OLARAK MEMNUN DEĞİLİM"

Durumdan memnuniyetsizliğini ifade eden Portekizli yıldız, "Bir taraftar olarak elbette üzülüyorum. Kulübümün böyle bir dönemden geçmesini görmek kolay değil. Ama futbol bu, umarım gelecek sezon Galatasaray'la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz.'' ifadelerini kullandı.

''EN GÜÇLÜ TAKIM GALATASARAY''

Türkiye'nin en güçlü takımının Galatasaray olduğunu ifade eden Quaresma, ''Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'tan çok daha iyi olduğunu söyleyemem, çünkü değil. Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Şu anda Süper Lig'in en güçlü takımı Galatasaray. Kadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim." sözlerini sarf etti.