Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Zenit, Ognjen Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve sağ bek oyuncusunun Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu. 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Rusya Premier Lig takımında altı maça çıkarken 242 dakika sahada kaldı. Mimovic, söz konusu altı maçta gol veya asist üretemedi.

Fenerbahçe ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'i Zenit'e kiralamıştı. Rus ekibi, Sırp futbolcunun kiralık sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.

Zenit, Ognjen Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve sağ bek oyuncusunun Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı.

Zenit, Ognjen Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve sağ bek oyuncusunun Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Ognjen Mimovic Zenit Saint Petersburg'dan ayrılıyor. Mavi Beyazlılar ile Fenerbahçe arasındaki kiralık sözleşmesi sona erdi ve oyuncu kulübüne geri dönecek. FC Zenit, Ognjen Mimovic'e teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar diler!" denildi.

SADECE 6 MAÇA ÇIKABİLDİ

20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Rusya Premier Lig takımında altı maça çıkarken 242 dakika sahada kaldı. Mimovic, söz konusu altı maçta gol veya asist üretemedi.

Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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