Resmen çılgınlık! Avrupa'daki G.Saraylılar, yabancı polislere unutamayacakları anı yaşattı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Görüntüler Türkiye'yi hiç aratmadı. Hollanda ve Belçika'da kalabalık grupların kutlamasında olay çıkmaması için takipte olan polisler, kendilerini taraftarların içinde üçlü çektirirken buldu.

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dünyanın dört bir yanındaki taraftarını sokaklara döktü. Türkiye'deki coşkulu kutlamalar, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde de yaşandı.

POLİSLER ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Amsterdam ve Belçika'ki kutlamalar hayli coşkulu geçti. Amsterdam'daki kutlamada üçlü öğretilen kadın polis, Sarı-Kırmızılı taraftarlara marş söyletti. Benzer görüntüler Belçika'da da yaşandı. Kalabalık grubun önünde önlem alan polisler, kendilerini taraftarın arasında buldu. Galatasaraylılar, Belçika polisine de üçlü çektirmeyi öğretip coşkusuna dahil etti.