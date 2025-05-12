Resmen açıkladı! Emre Demir, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe'nin sezon başında Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a kiraladığı 21 yaşındaki on numara Emre Demir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Genç oyuncu, sezonun bitmesinin ardından yaptığı paylaşımla Sakaryaspor'a veda etti.

'SİZLERE VEDA EDİYORUM'

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emre Demir, duygusal bir açıklama yaparak, "Şampiyonluk hedefiyle büyük umutlarla geldiğim Sakaryaspor'a bugün itibarıyla veda ediyorum... Sezon boyunca saha içinde ve dışında birçok zorluk yaşadık. Ancak ne olursa olsun, formayı terlettiğimiz her an takım arkadaşlarımla birlikte mücadelemizi sonuna kadar verdik. En büyük gücümüz ise her zaman arkamızda duran, desteğini hiç esirgemeyen büyük Sakaryaspor taraftarıydı.

Tatangalar, sizlerle aynı duyguları paylaşmak, o coşkuyu yaşamak benim için her zaman unutulmaz bir deneyim oldu. Göğsümde taşıdığım bu formayı onurla giydim, şimdi ise güzel anılarla ayrılıyorum. Sakaryaspor camiası çok daha büyük başarıları hak ediyor. Umuyorum ki en kısa zamanda bu büyük kulüp layık olduğu yerlere ulaşır. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın... "

SEZON PERFORMANSI

Sakaryaspor'da bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan Emre Demir, 9 gol atarken, 1 golünde asistini yaptı.